Maroc : Les incendies continuent d’endommager les palmeraies

Un violent incendie s’est déclaré, dimanche, dans la palmeraie Oulad Chakir (province d’Errachidia), endommageant un nombre important de palmiers estimé à des centaines, ce qui a nécessité le recours aux avions Canadair. Difficilement maîtrisable, le feu s’est propagé surtout avec les grands vents que connaît la région.

Selon des sources associatives, les flammes n’ont été loin des zones habitées que de quelques mètres. L’intervention de la Protection civile et des autorités locales a permis d’éviter d’éventuels dégâts humains. Mais le coût matériel risque de peser sur les agriculteurs locaux, a indiqué l’associatif Mohamed Rahmaoui à Al3omk, surtout à l’approche de la période de récolte de dattes dans les palmeraies.

Dans ce sens et rejoignant les appels de militants ayant recommandé d’augmenter le nombre de Canadairs dans les régions les plus exposées, Rahmaoui a recommandé la mise à disposition de deux avions chaque été, à Errachidia et à Ouarzazate, où il est pratique de s’approvisionner en eau des barrages pour contenir les feux de palmeraies plus rapidement.

Ce feu s’ajoute à celui de la palmeraie d’Oufous, dans la même région, signalé le même jour par le Mouvement Maroc environnement 2050 et s’étant propagé pendant une dizaine d’heures. Dans son alerte, l’association a réitéré son appel a équiper les régions oasiennes de cinq canadairs, afin de renforcer la préservation du patrimoine écologique de ces zones. Il y a une dizaine de jours, les flammes ont également ravagé des palmeraies à Zagora.