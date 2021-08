Le ministre saoudien des Sports rencontre son homologue marocain Othman El Ferdaous

Le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz Bin Turki Al Faisal, qui est également président de la Fédération arabe de football, a rencontré, samedi le ministre marocain de la Culture, de la jeunesse et des sports Othman El Ferdaous. L'ambassadeur saoudien Abdullah Bin Saad Al Ghurairi et des responsables saoudiens ont assisté à la réunion tenue à Rabat, indique l’agence saoudienne de presse SPA.

Le prince Abdulaziz a également visité les installations du complexe sportif Mohammed VI et a été informé de ses différents services sportifs. Il a exprimé ses remerciements et son appréciation au ministre marocain de la Culture, des sports et de la jeunesse pour son accueil chaleureux et sa généreuse hospitalité, poursuit la même source.

Au Maroc, le ministre saoudien a également rencontré le premier vice-président de la Fédération arabe de football, Hani Abu Rida, des membres du Conseil de la Fédération ainsi que le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe, conclut l’agence.