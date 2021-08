L’ambassadrice du Maroc en Espagne de retour à Madrid ?

Le retour de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, rappelée pour consultation le 18 mai, serait «imminent», indique ce dimanche 22 août El Pais, citant des «sources diplomatiques» espagnoles. Le journal signale toutefois qu’aucune date n’est avancée pour que Karima Benyaich regagne la représentation diplomatique du royaume à Madrid.

«L’une des premières missions de la diplomate après son retour à Madrid sera de préparer la prochaine réunion de haut niveau entre les deux pays, qui devait se tenir en décembre dernier à Rabat» avant d’être reportée à une date ultérieure, officiellement pour cause de pandémie du Covid-19.

Cette hypothèse intervient moins de deux jours après le discours du roi Mohammed VI du 20 août. Le souverain a réaffirmé son engagement à «œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Son Excellence Pedro Sanchez, afin d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre (les) deux pays», ajoutant que «désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements».

Un message immédiatement salué par le chef de l’exécutif de coalition de gauche. «C'est sur la confiance, le respect et la collaboration présente et future que nous pouvons bâtir des relations plus solides que celles que nous entretenons actuellement», a fait remarquer Sánchez, ajoutant que «le Maroc et l’Espagne sont des alliés, des voisins et des amis», s’est-il félicité hier, dans des déclarations à la presse.

Le 19 juillet, soit une semaine après le départ d'Arancha Gonzalez des Affaires étrangères, des «sources diplomatiques marocaines» affirmaient à La Razon que Rabat n’envisageait pas le retour de Mme. Benyaich à Madrid.