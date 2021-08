Covid-19 au Maroc : La campagne de vaccination pour les 12-17 ans débute ce lundi 23 août

La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus sera étendue, dès lundi 23 août, aux enfants entre 12 et 17 ans. Prise par le Comité scientifique et technique relevant du ministère de la Santé, cette décision permettra notamment d’assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire en présentiel à partir de septembre, tout en immunisant les plus jeunes qui sont fortement exposés au variant Delta de la Covid-19.

Cité par 2m.ma, le docteur Moulay Saïd Afif, membre du Comité, a indiqué que la vaccination se fera avec la formule développée pat Pfizer/BioNTech. Cette première étape fait partie d’une large opération qui devra concerner les moins de 18 ans, surtout que les jeunes non vaccinés font désormais partie des patients infectés nécessitant des soins en réanimation.

Le médecin a indiqué que toutes les données sont étudiées sur des bases scientifiques, concernant l’utilisation du vaccin chinois développé par Sinopharm chez les plus jeunes. Ces annonces sont faites le lendemain de l’acquisition de nouvelles doses des deux vaccins par le Maroc.