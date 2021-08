Maroc – Espagne : 41 ressortissants refoulés sans procédure d’asile

41 personnes ont été refoulées, ce dimanche, de l’Espagne vers le Maroc, sans avoir pu formuler leurs demandes d’asile dont ils ont exprimé le souhait. Selon des informations de l’ONG Alarm Phone et de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Nador, ce groupe fait partie de plus d’une trentaine de personnes qui se sont trouvées bloquées plus tôt sur Isla de Tierra, îlot occupé à à quelques mètres du large d’Al Hoceïma.

L’ONG Alarm Phone a indiqué avoir été alertée par un groupe de femmes et d’enfants, coincés sans eau ni nourriture. Parmi les personnes se trouvent des Maliens et des Burkinabés «qui ont fui le terrorisme qui ravage leur pays». L’association de protection des droits des migrants a souligné également que les concernés souhaitaient introduire une demande d’asile, que le gouvernement espagnol «est obligé d’accepter» pour des motifs humanitaires.

?~30 people stranded on a Spanish island off #Morocco!

Alarm Phone was alerted by a group of women & children, who are stuck on Isla de Tierra without food & water. The children are in critical conditions. The group needs to get rescued to Spanish mainland as soon as possible! pic.twitter.com/HkKQXCvXCI