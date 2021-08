Maroc : Reprise du championnat national de football avec 16 équipes

Le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé lors de sa réunion tenue samedi à Maâmoura, la reprise du championnat national de football avec 16 équipes en compétition.

Cette décision fait suite au rapport de la Commission constituée pour statuer sur la doléance du Moghreb Tétouan (MAT), au sujet de l’augmentation du nombre des clubs de Botola Pro1 de 16 à 18, a indiqué la FRMF dans un communiqué.

Selon le rapport de la commission, les articles 56 et 57 du règlement des compétitions de la FRMF stipulent que le système du championnat de la Botola ne peut être modifié qu’en début de saison sportive et bien entendu après l’étude et l’approbation du comité directeur et vote d’une assemblée générale extraordinaire.

Sur le volet technique, la commission a plaidé pour la nécessité d’assurer un nouveau encadrement sportif pour les clubs Pro qui tient à faire jouer un plus grand nombre de matchs par un joueur au cours d’une seule saison. La Commission a présenté un projet dans ce sens qui pourra être atteint d’ici trois ans. Ce dernier sera supervisé par la DTN visant à développer le niveau technique des catégories U15, U17, U19, U21 avec un accompagnement administratif et financier de la FRMF.

Concernant le volet financier, ladite commission a conclu que l’augmentation du nombre des clubs en lice en Botola nécessite la programmation d’un plus grand nombre de matchs et plus ainsi davantage de ressources financières dans chaque niveau de la pratique et ceci en l’absence de ressources liées à la présence des supporters et les faibles revenus du marché publicitaire et de marketing en raison de la pandémie de la Covid-19.

Par ailleurs, le comité directeur de la FRMF a approuvé l’obligation que chaque joueur âgé de 18 ans et plus doit disposer du pass vaccinal prouvant que le joueur a eu la première dose du vaccin contre la Covid-19 en attendant de recevoir la deuxième dose pour bénéficier de la licence de pratique valable pour toutes les compétitions nationales.

Cette réunion a été l’occasion pour débattre de la formation au sein des clubs pour mettre en place une vision réelle pour développer le football. Il a ainsi été décidé de programmer un journée d’étude en présence des représentants des clubs de Botola Pro1 Inwi et Botola Pro2 Inwi et la direction technique nationale (DTN) le 2 septembre prochain en chargeant une commission composée de membres du comité directeur de la FRMF et des cadres de la DTN pour établir un cahier de charges dédié à la formation de jeunes pour approbation.