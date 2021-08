Espagne : Trois Marocains mis en cause dans le viol et la torture d’une jeune de 18 ans

La Garde civile a arrêté, ce samedi, deux hommes de nationalité marocaine. Agés de 32 et de 37 ans, ils sont mis en cause dans le viol d’une jeune fille de 18 ans, qu’ils auraient droguée de force et torturée sur l’île de Formentera. Un troisième suspect marocain aurait déjà fui vers son pays d’origine, selon des sources sécuritaires citées par El Mundo.

Selon la plainte de la victime reprise par le média espagnol, les agresseurs l’auraient forcée à consommer du crack et de la cocaïne, avant de lui faire subir un viol collectif et de la torturer en faisant usage de cigarettes et des cuillères à café préalablement chauffées.

Les faits se seraient déroulés fin juillet, mais la victime ne les a signalés que quelques jours plus tard. Les détenus ont été transférés sur l’île d’Ibiza, où ils seront traduits en justice. Par ailleurs, un mandat d’arrêt international a été émis pour arrêter le troisième mis en cause.