Maroc : Un hôpital de campagne pour les patients du Covid-19 ouvert à Guelmim

L'offre de santé de la région Guelmim-Oued Noun s’est renforcée à la faveur de la mise en place d'un hôpital de campagne à Guelmim pour prendre en charge les personnes infectées par le nouveau Coronavirus (Covid-19). La mise en place de cet hôpital de campagne d'une capacité de 128 lits et équipé de matériel et technologies modernes, s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour faire face aux évolutions de la situation épidémiologique au niveau national en général et dans la région de Guelmim-Oudenoun en particulier.

Cette initiative vise également à alléger la pression sur les établissements hospitaliers de Guelmim, compte tenu de l’augmentation du nombre de cas du Covid-19. Le wali de la région Mohamed Najem Abhay s’est rendu à cet hôpital installé à proximité du centre hospitalier régional de Guelmim, sur une superficie de 3000 m2 et composé de deux unités, la première pour les soins intensifs (88 lits) et la seconde pour la réanimation (40 lits).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la santé, Saïd Boujellaba, a indiqué que cet établissement sera prêt à recevoir les patients dans les prochains jours, de manière progressive, ajoutant que l’hôpital est équipé de tout le matériel médical nécessaire pour prendre en charge les personnes infectées par le Covid-19.

Il s’agit là, a-t-il poursuivi, de contrer la pénurie en matière de capacité d’accueil des établissements hospitaliers dans la région, notamment la ville de Guelmim, relevant que le ministère de la Santé a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines pour la mise en place de cet hôpital.