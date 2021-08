Vaccination anti-Covid19 : Le gouvernement réclame 1,3 MMDH à la CNSS

Le ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l’administration a adressé une demande à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui gère le système de sécurité sociale des travailleurs du secteur privé, afin de contribuer au financement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus avec une enveloppe financière estimé à un 1,378 milliard de dirhams. Selon les révélations de Hespress, le ministère a transmis sa demande à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui a été inscrite à l'ordre du jour de son conseil d'administration, qui s'est tenu, jeudi, à Casablanca.

Cette contribution est destinée à la CNSS pour prendre en charge les frais de vaccination des personnes concernées et de leurs familles qui font partie des groupes ciblés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 et donc de tous les adhérents et les retraités, poursuit le média. Selon le document présenté au conseil d'administration de la CNSS, l'objectif est de garantir le libre accès à la vaccination et l'accès à l'immunité collective pour environ 80% de la population marocaine.

Il est prévu que la contribution du fonds, estimée à 1 378 480 923 dirhams, soit transférée au Fonds spécial de gestion de la pandémie, pour «couvrir les frais pour les personnes vaccinées affiliées à la caisse». «Cette contribution financière a été estimée sur la base du coût des vaccins Sinopharm (360 dirhams pour les deux doses) et AstraZeneca (90 dirhams). Le montant couvrira tous les assurés bénéficiaires du régime d'assurance maladie obligatoire pour l'année 2020, âgés de 17 ans et plus, et est estimé à environ 4,9 millions de personnes.

La décision de recourir aux réserves de la Caisse nationale de sécurité sociale pour financer la campagne nationale de vaccination ne fait pas l'objet d'un consensus au sein du Conseil d'administration de la CNSS. Une source au sein du conseil a estimé que cela «contredit le slogan de la gratuité annoncé par l'Etat au début de l'arrivée des premières doses du vaccin anti-Covid19».