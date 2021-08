Maroc : L’ONDH demande une enquête pour blanchiment d'argent dans le nord

L'Observatoire du Nord des droits de l'Homme (ONDH) a indiqué, jeudi, suivre «avec un vif intérêt» ce qui se passe dans le nord du Maroc, dénonçant des «opérations suspectes de blanchiment d'argent par des réseaux de drogue et des mafias qui opèrent entre le Maroc et plusieurs pays européens comme l'Espagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et particulièrement dans le domaine immobilier».

Dans un communiqué, l’association fait état de «nombreuses entreprises et individus à l'origine de ces opérations (qui) sont connus pour établir un réseau de relations au sein des institutions, ce qui menace de les miner». «La poursuite des opérations de blanchiment d'argent dans les activités économiques de la région, notamment dans le domaine immobilier, menace et sape les grands efforts entrepris par l'Etat pour développer la région et réduire ses disparités sociales et économiques», fustige-t-elle.

Tout en saluant les efforts déployés par l'État pour lutter contre le blanchiment d'argent afin de renforcer le système judiciaire, l’observatoire appelle les institutions marocaines, dont la présidence du Ministère public, le ministère de la Justice et les services de sécurité à plus d’efforts pour lutter contre ce phénomène, surtout dans le nord du Maroc, et ses répercussions, à l’instar de la corruption politique, les abus d'influence et les atteintes à la réputation de l'Etat notamment auprès des institutions financières. L’observatoire appelle aussi l'État à impliquer la société civile dans ses programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.