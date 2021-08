Maroc-Algérie : Le général Chengriha ajoute davantage de l’huile sur le feu

Le chef des armées en Algérie, Said Chengriha prend le relai, après le communiqué, diffusé mercredi suite à la réunion extraordinaire du Haut conseil de sécurité. Le général a dénoncé, dans un message adressé hier aux militaires à l’occasion d’une commémoration de la guerre de libération, «le vaste complot» ourdi contre son pays, appelant à davantage de vigilance et de prudence pour contrecarrer «tous les plans sordides qui se trament contre» l’Algérie. Chengriha a estimé que les feux qui ont ravagé dernièrement plusieurs régions «ne constituent qu’un petit échantillon de ce vaste complot presque parfait».

«Nous n’avons eu de cesse de mettre en garde contre ce complot et avions réalisé, très tôt, ses motivations et ses proportions, c’est pourquoi nous sommes déterminés à le déjouer, peu importent les efforts et les sacrifices», a-t-il martelé.

Mercredi, le Haut conseil de Sécurité en Algérie a enjoint aux forces de sécurités d’intensifier les efforts pour l’arrestation du reste des individus impliqués dans les crimes des feux de forêts et le meurtre de Jamal Bensmail, «ainsi que tous les membres des deux mouvements terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à leur éradication totale, notamment le "MAK" qui reçoit le soutien et l’aide de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc et l'entité sioniste».