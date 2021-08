Maroc - Etats-Unis : Les FAR et l’AFRICOM co-organisent l’ «Africa Endeavor 2021»

Les Forces Armées Royales (FAR), en partenariat avec le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), ont co-organisé, du 16 au 19 août, le symposium virtuel «Africa Endeavor 2021» avec la participation d’une vingtaine de pays africains, en plus d’organisations africaines et internationales.

La nouvelle édition de cet événement a porté sur les communications et les possibilités d’améliorer la formation et le développement des capacités de communication des forces armées, ainsi que sur l’interopérabilité des opérations multinationales, rapporte la MAP.

«Ce symposium fait partie de la dynamique exceptionnelle que connaît la coopération fructueuse entre le Maroc et les Etats-Unis, visant à développer l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication des forces armées des pays africains, en plus du renforcement de leur sécurité cybernétique», a indiqué le lieutenant-colonel Adil Allali, chef de la Division Protection des systèmes d’information et de communication de l’Inspection des Transmissions de l’Etat-Major Général des FAR.

De son côté, le colonel Jesse Phillips, directeur du Commandement, du Contrôle, de la Communication et des Systèmes d’Information de l’AFRICOM, a souligné que l’objectif de cet événement «exceptionnel» est de «soutenir nos partenaires à améliorer leurs capacités de défense». Il a également fait observer que le renforcement de l’interopérabilité des systèmes est «essentiel» à la réussite des partenariats militaires à travers l’Afrique et au maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région.

La dernière édition de l’ «Africa Endeavor» s’est déroulée, en août 2019, au Ghana.