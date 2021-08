Soumia Amrani, figure de la lutte pour les droits des personnes handicapées, n’est plus

La présidente et fondatrice du Collectif Autisme Maroc et membre du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH/CRPD) de l'ONU, Soumia Amrani, est décédée mercredi 18 août, des suites de sa contamination au coronavirus.

Directrice du service de la société civile à la Direction de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques du ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, elle était une figure de la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap au Maroc. Elle était engagée au sein de plusieurs associations et institutions nationales et internationales de défense des droits des personnes en situation de handicap.

La défunte a également occupé le poste de membre du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et celui de vice-présidente du Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Après feu Khadiri, Soumia Amrani vient de nous quitter. La cause des droits des personnes en situation de handicap vient de perdre une des plus ardentes porte-voix. J’ai bcp appris avec elle. À sa famille et à ses ami.e.s mes condoléances et ma tristesse pic.twitter.com/DBQQ0Jq7jZ — Driss El Yazami (@DrissElyazami) August 18, 2021

Son décès attriste le monde associatif et surtout celui des ONG militant pour les droits des personnes en situation de handicap. Sa disparition intervient quelques semaines après le décès du militant pour les droits des personnes handicapées, Mohammed El Khadiri. Président du Collectif pour la promotion des droits des personnes handicapées, il s’est éteint vendredi 23 juillet, des suites d’une maladie tumorale.