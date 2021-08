Le Maroc pour le renouvellement du contrat du gazoduc Maghreb-Europe, expirant en octobre

Le Maroc parait décidé à renouveler le contrat du gazoduc Maghreb-Europe. Une annonce faite par la directrice de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), dans des déclarations au quotidien «Le Maroc le jour», publié par l'agence MAP. «C’est notre volonté, telle que nous l’avons exprimée verbalement et par écrit, publiquement et dans les discussions privées, toujours avec la même clarté et la même constance», a précisé Amina Benkhadra.

Elle apporte ainsi un sérieux démenti aux allégations accusant le Maroc de vouloir fermer le robinet de l’approvisionnement de l’Espagne dès le 31 octobre prochain, date de l’expiration du contrat. Pour mémoire, en plein crise entre Rabat et Madrid, conséquence de l’accueil du chef du Polisario Brahim Ghali dans un hôpital à Logroño, des voix en Espagne avaient alerté d’une éventuelle détermination du royaume à sanctionner l’Espagne par un non renouvellement de l’accord du gazoduc Maghreb-Europe.

En écho à ses préoccupations ibériques, le PDG de la Sonatrach, Toufik Hakkar avait affirmé, lors d’un point de presse tenu fin juin à Alger, que sa compagnie «a pris toutes les dispositions nécessaires». «Même en cas de non renouvellement de ce contrat, l'Algérie pourra fournir l'Espagne, mais également répondre à une éventuelle demande supplémentaire du marché espagnol sans aucun problème», avait-il dit.

En vue de garantir l’approvisionnement du marché espagnol en gaz algérien, les directeurs des sociétés la Sonatrach et de Naturgy se sont engagés, début juillet à l’occasion d’une réunion organisée à Oran, pour la mise en service de l'extension du gazoduc Medgaz pour l'automne prochain. L'accord prévoit une augmentation de la capacité du gazoduc de 25% de plus à partir du quatrième trimestre de 2021. Un projet ayant nécessité l'investissement d'environ 90 millions de dollars et l'installation d'un quatrième turbocompresseur pour augmenter sa capacité, avaient rapporté des médias espagnols.

Le gazoduc Medgaz relie directement, et sans transiter par le Maroc, les installations algériennes de Béni Saf au port d’Almeria, en passant sous la Méditerranée.