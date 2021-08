Energie : Le Maroc veut capitaliser sur le gaz naturel en trois phases

Le Maroc s’est doté d’une Feuille de route nationale pour le développement du gaz naturel sur la période 2021-2050, en guise d’orientation stratégique pour créer un marché régulé et stimuler l’évolution progressive de la demande. L’objectif est aussi de développer un projet d’infrastructure, permettre l’accès des industriels et des autres consommateurs, tout en améliorant la compétitivité des exportateurs marocains et en développant des activités annexes à la filière du gaz naturel.

Ce jeudi, le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement a indiqué que la Feuille de route posait les jalons du développement du secteur, d’abord pour les besoins industriels. L’usage domestique suivra, dans un second temps, «pour intégrer les besoins de production d’électricité».

Ainsi, la première étape de ce processus porte sur «la mise en place du cadre réglementaire du secteur», par le biais de la promulgation de la loi 94.17 relative au secteur aval du gaz naturel, combustible et l’activité stockiste indépendant. Par ailleurs, les attributions de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité seront élargies au gaz naturel marocain.

Au cours de la deuxième étape, le Feuille de route prévoit d’évaluer la demande «à travers l’évolution de la consommation actuelle et celle des dernières années, ainsi que le potentiel de demande futur». «La demande Gas to industry sera le levier du développement du marché du gaz naturel au Maroc à côté du Gas to power pour la production d’énergie, en remplaçant progressivement le charbon», indique encore le ministère.

En troisième lieu, une évaluation sera effectuée pour connaître les options d’approvisionnement en gaz naturel et gaz naturel liquide à travers les gazoducs, les unités flottantes de stockage et de regazéification, les terminaux offshore et les flux multidirectionnels. Cette étape concernera aussi le «déploiement d’un nouveau réseau de transport afin de relier l’ensemble des composantes du plan gazier» par phases de développement progressif. La base de ce processus consiste en le Gazoduc Maghreb-Europe et le prochain Nigeria-Sénégal-Mauritanie-Maroc.