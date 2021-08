Covid-19 : La vaccination des moins de 18 ans avec Sinopharm à l'étude

Le Comité scientifique et technique pour la vaccination anti-covid19 au Maroc étudie actuellement la possibilité d’immuniser les jeunes élèves de 12 à 17 ans avec le vaccin chinois de Sinopharm, a confirmé cette semaine le professeur Moulay Said Affif. Dans une déclaration à Al3omk, le membre du comité a ajouté que le Maroc «attend les résultats des recherches sur le vaccin Sinopharm afin de trancher sur cette question».

«Il y a des recherches en cours aux Emirats arabes unis pour connaître l'étendue de l'impact du vaccin chinois sur l'immunité des élèves. Le ministère de l'Education nationale souhaite vacciner tous les élèves, afin d’assurer une rentrée scolaire en toute sécurité et une année scolaire sans cas de coronavirus parmi les élèves», rappelle-t-il.

L’expert a noté que les élèves recevront, dès lundi prochain, des doses du vaccin de Pfizer, rappelant que «c'est le vaccin le plus approuvé pour ce groupe dans le monde». «Ce vaccin a été utilisé en Amérique, en France et en Allemagne et n'a posé aucun problème», a-t-il rassuré en insistant sur l’efficacité et sécurité dudit vaccin. «Les élèves recevront ainsi deux doses, avec une deuxième injection qui aura lieu trois semaines après la première», a-t-il encore précisé.