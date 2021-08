Le Polisario appelle l’ONU à «empêcher» le Maroc d'organiser des élections au Sahara

Le secrétaire général du Front Polisario a adressé, mercredi, une lettre au secrétaire général de l'ONU. Brahim Ghali appelle ainsi Antonio Guterres à «intervenir» pour «empêcher» le Maroc d’inclure le Sahara dans les élections qui seront organisées dans le royaume en septembre prochain.

La lettre indique que le Front Polisario et son «gouvernement condamnent et rejettent fermement cette opération illégale car il s'agit d'une violation flagrante du statut juridique du Sahara occidental». Ghali y accuse aussi le Maroc de «chercher à impliquer par la force les citoyens sahraouis dans un processus qui ne les concerne pas», en référence aux élections.

Le leader du Polisario accuse également les Nations unies et la MINURSO de «fermer les yeux» et d’«ignorer les violations graves commises par le Maroc», ajoutant que «l'absence d'une position forte, claire et ferme de la part du secrétariat des Nations unies et le Conseil de sécurité concernant le mépris du Maroc pour le mandat et les résolutions des Nations unies concernant le Sahara occidental a encouragé le royaume à continuer ses projets en toute impunité».