Elections : La mairie d'Agadir dans le viseur d'Aziz Akhannouch

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a officiellement déposé, mardi, son dossier de candidature pour les élections communales. Mandataire de la liste de la Colombe pour la commune d’Agadir, il souhaite devenir maire de la capitale du Souss-Massa.

Lors d’une conférence de presse, le président du RNI a promis des changements «fondamentaux» à Agadir, s'engageant à en faire une ville intelligente et à y créer 100 000 emplois. Il a noté que son programme pour le développement de la commune s'étend sur les dix prochaines années.

Aziz Akhannouch, qui promet de faire d’Agadir la «ville du futur», a assuré qu’il se concentrera sur quatre principaux secteurs, à savoir créer un pôle intégré de l'industrie agroalimentaire, redynamiser et diversifier l'offre touristique à l'échelle de la région, se positionner dans de nouveaux secteurs, tels que les technologies de l'information, le numérique et l'économie verte, ainsi que le développement d'un pôle universitaire international.

Il a également promis de moderniser les moyens de transport, en créant de nouvelles lignes de bus, en réhabilitant les taxis, en renforçant la connectivité, en créant de nouveaux pôles urbains autour des marchés et des places et en faisant d’Agadir une ville leader dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets.