Grande-Marlaska : Le rapatriement des mineurs marocains respecte leur «intérêt supérieur»

Le ministre espagnole de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska s'est montré calme, mardi, après le débat ouvert suite à la suspension judiciaire pendant 72 heures du rapatriement des mineurs marocains de Ceuta vers le Maroc. Dans une interview à la radio nationale espagnole, il a indiqué respecter les décisions de justice, tout en espérant pouvoir expliquer que l'accord de 2007 signé entre Rabat et Madrid repose sur une «coordination optimale» dans laquelle «il n'y a aucun risque» pour les mineurs, rapporte Europa Press.

Grande-Marlaska a une nouvelle fois défendu ces «retours assistés» des mineurs non accompagnés, en assurant que ces mineurs «veulent retourner dans leurs familles et leur environnement social et culturel, où il n'y a pas de risque», en ajoutant que l’accord de 2007 reste «suffisant et adéquat». Pour lui, cet accord «n'est pas au-dessus des conventions internationales» puisqu'il tient compte du fait que «le premier droit est de retourner dans son environnement social et culturel» lorsqu'il n'y a aucun risque qu'ils soient vulnérables. «C'est ce que la Convention sur les enfants elle-même établit», a-t-il précisé avant de noter que le Maroc a donné «des garanties» qu'il respectera les droits des mineurs.

Le ministre espagnole de l'Intérieur a également fait remarquer qu'il s'agit d'une décision impliquant différentes institutions en Espagne. «Le plus important, c'est la coordination pour l'intérêt supérieur du mineur», conclut-il.