Tarfaya : Trois tentatives de migration irrégulière mises en échec

Les autorités locales et les services de sécurité de Tarfaya ont mis en échec trois tentatives de migration irrégulière vers les Îles Canaries au cours des dernières vingt-quatre heures. Selon les autorités locales, une embarcation avec à bord 38 candidats à l’émigration, tous des citoyens marocains dont deux femmes, a été interceptée sur la plage d’Amgriou, dans la province de Tarfaya.

Une tentative de migration irrégulière a été également déjouée sur la plage Naila à Tarfaya, impliquant 17 Subsahariens, et une autre sur la plage de Tarfaya mettant en cause 38 Subsahariens dont neuf femmes et quatre enfants, a-t-on précisé de mêmes sources.

Les services de sécurité ont intensifié ces derniers jours les opérations de contrôle des tentatives d’émigration irrégulière dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ayant permis l’interpellation de plusieurs candidats et le sauvetage d’embarcations à la dérive. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte menée par les différents services de sécurité et les autorités locales contre les réseaux d’émigration clandestine et de trafic des êtres humains.