Casablanca : Un policier et ses deux fils impliqués dans une affaire de pétards de contrebande

La police judiciaire du district de Sûreté de Hay Hassani à Casablanca a ouvert ce mardi, sous la supervision du parquet, une enquête sur des faits reprochés à un policier et ses deux fils, soupçonnés de vendre de pétards de contrebande, de non-respect des agents de sécurité et d'outrage à des fonctionnaires lors de l'exercice de leur mission. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a informé qu'une patrouille de police avait interpellé un mineur âgé de 17 ans en flagrant délit de possession et de vente de pétards de contrebande, avant que son père qui exerce dans la police, accompagné par son frère aîné et plusieurs de ses connaissances n'interviennent pour entraver l’interpellation en refusant d'obtempérer et en outrageant les agents de sécurité.

Le policier mis en cause, qui est officier de paix principal, ainsi que son fils majeur ont été placés en garde à vue, tandis que le mineur à l'origine de l'interpellation a été placé sous à la disposition de l'enquête judiciaire pour élucider les circonstances de cette affaire et interpeller toutes les personnes impliquées.

Parallèlement, la DGSN a prononcé la suspension provisoire de l'officier en attendant la fin de l'enquête, afin de prendre les mesures administratives nécessaires et appropriées.