Al Adl wal Ihsane invite les Talibans à respecter le modèle de la clémence de l’islam

Après plusieurs figures de l'islamisme marocain, notamment salafistes, Al Adl wal Ihsane a réagi au retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan. «Nous suivons les développements en cours en Afghanistan, résultant de l’entrée du mouvement des Talibans dans la capitale Kaboul et s’est emparé du pouvoir dans ce pays», a écrit ce mardi Mohamed Hamdaoui, le responsable des Relations internationales au sein de la Jamaa.

Tout en exprimant l’appui de son organisation à «l’indépendance du peuple afghan de toute ingérence étrangère», Hamdaoui a tenu à adresser des messages aux nouveaux maîtres de Kaboul. Une manière pour lui d’inviter les Talibans à ne pas commettre les mêmes exactions ayant marqué leur premier passage au pouvoir.

«Nous souhaitons que cet événement puisse initier une nouvelle étape, marquée par l’unité du peuple afghan et une meilleure gestion des différences et des diversités, qui caractérisent le pays, de respect des droits et des libertés fondamentales et la fondation d’un Etat juste qui soit un modèle de la clémence de l’islam et de sa bonté et accueille l’ensemble loin de la violence, de l’exclusion et de la discrimination fondée sur l'ethnie ou la religion», a précisé Mohamed Hamdaoui.