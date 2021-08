Le Marocain Anas El Arras nommé Directeur général d'Algarve Tech Hub au Portugal

Anas El Arras, jeune Marocain de 35 ans, a été nommé Directeur général d'Algarve Tech Hub au Portugal, annonce un communiqué. Le Marocain au parcours hors norme a eu l’occasion de faire ses preuves au Royaume avant de s’illustrer dans plusieurs pays comme le Japon, le Qatar, la Corée du Sud, l'Indonésie, l’Allemagne et le Canada.

Le Marocain a été choisi par la direction d'Algarve Tech Hub pour mettre en œuvre et faire avancer le plan stratégique de la compagnie. Depuis 2018, Anas El Arras participait au développement de GrowIN Portugal, une plateforme de conseil qui aide à faciliter et à accompagner les investisseurs et entrepreneurs étrangers souhaitant s’installer au Portugal.

Algarve Tech Hub vise à développer un écosystème dans le domaine des nouvelles technologies, en attirant dans la région des acteurs internationaux, des talents technologiques, des investisseurs et des nomades numériques. «Algarve a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des principaux écosystèmes d'innovation du monde», a confié Anas El Arras, assurant qu'il est «déterminé à mettre à profit ses connaissances et son réseau de contacts pour réaliser cette vision commune».

Le directeur de l'Association des systèmes et technologies de l'Algarve (ASTP), Francisco Serra a assuré qu'«Anas apportera une grande expérience internationale, des connaissances approfondies et du leadership, et dirigera la mise en œuvre du plan stratégique». Pour Miguel Fernandes, directeur de l'Association Algarve Evolution, le Marocain «est un modèle de ce qu'est notre écosystème : dynamique, accueillant, multiculturel et ouvert aux nouvelles idées et au potentiel d’innovation».

En 2014, le Roi Mohammed VI avait décoré El Arras de l’ordre du Ouissam alaouite pour ses innovations dans l’aviation, titulaire à l'époque de plus de 30 brevets d'invention.