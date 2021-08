Moderna testera sur des humains un vaccin anti-VIH similaires aux vaccins mRNA anti-Covid

L'entreprise pharmaceutique et de biotechnologie américaine Moderna a annoncé le début des essais sur humains d’un vaccin anti-virus de l'immunodéficience humaine (VIH), responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (sida). Le nouveau vaccin utilise la même plateforme acide ribonucléique messager (abrégé mRNA en anglais) que le vaccin anti-Covid-19 de la firme, informe News Week.

Le site gouvernemental américain Clinical Trials recense, en effet, une entrée concernant ces essais, qui devraient commencer le 19 de ce mois pour se terminer au printemps 2023, et concerner 56 participants séronégatifs, âgés de 18 à 56 ans.

Ces essais cliniques randomisés évalueront l’efficacité de deux vaccins Moderna, nommés mRNA-1644 and mRNA-1644v2-Core et ayant chacun passés les protocoles de sécurité. Le VIH n’est qu’un des virus visés par les vaccins mRNA, utilisés pour la première fois aux États-Unis pour combattre le Covid-19 après des décennies d’essais et de développement sur d’autres virus.

À ce jour, aucun vaccin ne s’est montré efficace contre le VIH, même modestement. Si un vaccin thaïlandais avait atteint une réduction des infections de 30% en 2009, les résultats sont toujours considérés comme controversés par les scientifiques. Des risques de contamination accentués lors des essais cliniques avaient mis fin à la plupart des essais cliniques durant les années 2000.

Alors que le VIH se caractérise par une mutation rapide, Docteur Rajesh Gandhi, expert en maladie infectieuse et membre de l’Association de médecine du VIH a déclaré que «la plateforme mRNA rend facile le développement de vaccins contre les variants parce qu’elle ne demande qu’une mise à jour de la séquence de codes dans le mRNA». «En se basant sur le succès de protection contre le Covid-19, j’ai l’espoir que la technologie mRNA va révolutionner nos capacités à développer des vaccins contre d’autres pathogènes, comme le VIH ou la grippe.»

Au Maroc, 22 000 personnes vivent actuellement avec le VIH selon les données disponibles des Nations unies, sur un total mondial de 37,7 millions personnes contaminées. Le virus a couté la vie en 2020 à au moins 500 Marocains et environ 680 000 personnes dans le monde. On estime que depuis son apparition chez l’Homme, 36,3 millions de personnes sont mortes des conséquences de l’infection.