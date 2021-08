Retour des talibans et crise de l’islam politique : Le virage des Etats-Unis

Avec la bénédiction des Etats-Unis, les talibans opèrent un retour fulgurant au pouvoir en Afghanistan. Une «victoire» qui a pris de court les prévisions des analystes internationaux les plus avertis. Ce retour est-il annonciateur d’une nouvelle configuration, orchestrée une fois de plus par les Américains, dans la hiérarchie des mouvements islamistes ? Sonne-t-elle le glas de l’expérience des partis de l’«islam politique», propulsés au pouvoir dans certains pays arabes, tels le Maroc et la Tunisie, à la faveur de la vague du «Printemps arabe» de 2011 ?

Les représentants de cette tendance de l’islamisme international, en l’occurrence Abdelilah Benkirane et Rached El Ghannouchi, étaient pour mémoire les invités VIP de l’édition 2012 du Forum Davos en Suisse. Depuis, la donne a complètement changé. Les «stars» d’hier ne brillent plus sur la scène internationale.

Pour l’heure au Maroc, les représentants de «l’islam politique» se gardent de célébrer publiquement l’entrée des talibans à Kaboul. En revanche, plusieurs salafistes se sont immédiatement félicités du «retour de l’émirat islamique». Si Ahmed Raissouni, en sa qualité de président de l’Union internationale des oulémas musulmans, les a rejoint, son initiative intervient en écho à la satisfaction du Qatar. Doha a, en effet, contribué à l’opération visant à redonner une seconde virginité aux talibans.

Parallèlement à ce retour, force et de constater que les formations islamistes, tels Ennahda en Tunisie et le PJD au Maroc, arrivées au «pouvoir» après le «Printemps arabe», vivent des moments difficiles.

La fin de l’expérience de l’islam politique ?

Abderrahim El Ghazali, un activiste salafiste, rejette la «bénédiction des Etats-Unis». Dans une déclaration à Yabiladi, il affirme en revanche que «ce retour est la conséquence logique de l’échec des Américains dans leur guerre contre les talibans, menée durant vingt années». «Cette victoire marque aussi la faillite des partis et mouvements de l’islamisme politique qui croient en la participation aux processus électoraux et au dialogue avec les athées et les laïcs. Le silence de certains représentants de cette mouvance au Maroc en est bien la preuve», ajoute-t-il.

Le militant de gauche Said Nachid, partage également l'analyse sur la «fin de l’islam politique en Maghreb, en Egypte et dans d’autres régions». Il explique que cet échec était prévisible parce que ces partis ont «promis aux peuples monts et merveilles». «Par exemple : la libération de la Palestine, combattre la corruption et la distribution équitable des richesses. Après tout une décennie au gouvernement, ils n’ont rien fait», constate-t-il.

«Cette expérience des talibans sera, sans doute, généralisée dans d’autres pays arabes, d’autant qu’il y a une déception populaire de l’islam politique, ce qui représente un danger pour les autres courants qui n’adhérent pas à cette vision extrémiste», alerte-t-il. Said Nachid se montre, en effet, préoccupé par la commission de «violations des droits de l’Homme en Afghanistan et ailleurs par les représentants de cette ligne rigoriste de l’islam, sous le regard bienveillant des Etats-Unis et de l’Europe».

Pour rappel, les Etats-Unis avaient noué le dialogue avec des formations de l’islam politique, tels le PJD au Maroc, Ennahda en Tunisie et les Frères musulmans en Egypte, plusieurs années avant la vague du «Printemps arabe» de 2011. La même voie a été empruntée avec les talibans, les deux parties ayant commencé leur dialogue sous l’administration Trump. Face aux difficultés de l'islam politique, et les déceptions accumulées au sein des populations de ces pays, le vide pourrait laisser la place à des mouvements religieux plus radicaux et refusant le jeu politique à l'image de l'Afghanistan.