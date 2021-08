Maroc : Les tests salivaires rapides désormais disponibles en pharmacie

Après la décision de la direction du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé de retirer les tests salivaires rapides anti-Covid-19 des officines, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a informé, lundi, ses adhérents que les tests sont à nouveau remis sur le marché.

Dans un courrier adressé aux pharmaciens, le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP), Hamza Guedira, a appelé les pharmaciens à faire preuve de plus de vigilance devant la persistance de la pandémie du nouveau coronavirus. Il les informe qu’après «de longues discussions», les professionnels ont «décidé que les tests d’orientation rapide doivent être autorisés, comme c'est le cas dans de nombreux pays, au sein des pharmacies».

Rappelant que la «loi le permet», le conseil de l’ordre ajoute que les officines constituent «des espaces de santé qui sont parfaitement qualifiées pour accomplir cette mission, en plus du fait que l’opération de vente va être accompagnée par de l’orientation vers un dépistage avec un test PCR en cas d’apparition de symptômes qui indiqueraient une infection. La lettre rappelle aussi que les pharmacies présentent des assurances quant à la conservation de ces produits en plus du fait que le pharmacien est appelé à sensibiliser la personne si son infection au covid-19 se confirme et à avertir les autorités sanitaires.

Dans ce sens, le CNOP invite les pharmaciens à appliquer et fixer des prix appropriés pour la vente de ces tests d’orientation rapide, qui tiennent compte du pouvoir d'achat du consommateur marocain. Le conseil lance aussi un appel aux laboratoires pharmaceutiques importateurs de ce produit, afin qu'ils le distribuent exclusivement aux officines.