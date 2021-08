Covid-19 : Nouvelles recommandations pour la vaccination des femmes enceintes

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mardi, l’actualisation des recommandations relatives à la vaccination anti-Covid19 de la femme enceinte. Dans une lettre adressée aux directeurs régionaux de la santé, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a rappelé l’avis du Comité national scientifique ad-hoc pour l’élaboration de la stratégie vaccinale contre le Sars-CoV-2 du 12 août dernier.

«La grossesse expose les femmes enceintes à faire des formes graves de SARS-Cov-2. Ainsi, à la lumière des données internationales actualisées l'infection SARS-Cov-2 chez la femme enceinte est associée à un risque élevé d'avortement, de pré-éclampsie, de naissance prématurée, de mort fatale intra-utérine et d'accouchement en urgence par césarienne», rappelle la lettre.

Faisant référence à la décision récente des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis qui ont déclaré le nombre de cas actuel des femmes enceintes atteintes est inquiétant et attribué probablement au nouveau variant Delta et au faible taux de couverture vaccinale chez les femmes enceintes, le ministre a noté que les données nationales vont dans le même sens. «En effet, 15 cas de décès de femmes enceintes ont été déclarés depuis début août 2021 (en 12 jours)», ajoute-t-on.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que les données relatives à la vaccination des femmes enceintes «sont rassurantes et ces résultats indiquent que les femmes enceintes devraient être une cible vaccinale prioritaire».

Ainsi, le ministre indique que «le comité recommande fortement l'accélération de la vaccination de toutes les femmes enceintes quel que soit le terme de la grossesse». Dans ce sens, le ministère recommande l’utilisation du vaccin inactivé pour les femmes enceintes au premier trimestre, l’utilisation de «tous les types de vaccins disponibles actuellement au Maroc pour les 2ème et 3ème trimestres» et la «sensibilisation et l'information visant les professionnels de santé et les femmes en âge de procréer».