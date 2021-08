Covid-19 : Le ministère de la Santé préoccupé par la hausse des cas critiques

Le ministère de la Santé a exprimé, mardi, ses inquiétudes face à la hausse des cas critiques de Covid-19 au cours des deux dernières semaines, une situation qui menace «une recrudescence du nombre de décès».

«En dépit de l'amélioration des indicateurs relatifs au taux de reproduction et de positivité, a déclaré le chef de la division des maladies transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih, on ne peut négliger l'aggravation de celui des cas critiques admis aux soins intensifs, qui risque d'entrainer malheureusement sur une recrudescence du nombre des décès».

En effet, les cas critiques ont connu une hausse significative pour atteindre 1 946, soit +126% sur quinze jours, ce qui accentue la pression sur le système de santé alors que les unités dédiées ont dépassé 50% de leur capacité. Le nombre des patients intubés et des décès ont respectivement progressé de 42% et 36% du fait de la résurgence du virus dans tout le royaume.

Le rapport fait également état d'un total de 763 353 des contaminations enregistrées depuis le 2 mars 2020, et de 673 116 cas de rétablissement, un taux de guérison atteignant donc 88,2%. Le taux d'incidence cumulée s'élève lui à 2 092 pour 100 000 habitants, tandis que 11 119 ont perdu la vie, représentant un taux de létalité de 1,5%, inférieur à une moyenne mondiale de 2,1%. Le taux de reproduction du virus est passé de 1,47 il y a 15 jours, à 0,96 lundi, inégalement réparti entre les différentes régions.

Le taux de positivité est resté quasi stable durant les trois dernières semaines, oscillant entre 22 et 23 %, avec un record dans la région Guelmim-Oued Noun et 40% et un taux au plus bas à Fès-Meknès pour 8,5%. Globalement les cas positifs sont passés de 50 445 cas hebdomadaires début août à 63 174 cas positifs la semaine dernière soit une augmentation de 20%.

On recense ainsi au royaume 80 000 cas actifs en date du 16 août, contre 54 586 au dernier bilan, alors que les tests de dépistage ont atteint une moyenne quotidienne proche de 40 000, souligne le responsable.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé appelle à davantage de responsabilité, au strict respect des mesures de prévention et à une participation active dans la campagne nationale de vaccination. Campagne dont le bilan dénombre plus de 28 millions de doses injectées, avec plus de 11 millions de personnes complètement vaccinées.