Mauritanie : 40 migrants partis de Tan Tan meurent par manque d’eau et de nourriture

40 personnes ont péri au large de Nouadhibou et 7 autres ont survécu parmi celles parties à bord d’une embarcation au départ de Tan Tan. L’embarcation devait les conduire aux Îles Canaries, mais elle a viré vers la Mauritanie, transportée par la mer après l’arrêt du moteur.

Les garde-côtes mauritaniens ont secouru les sept migrants subsahariens, qui se trouvaient à bord de l’embarcation partie du Maroc il y a deux semaines. Citée par l’agence de presse espagnole EFE, une source sécuritaire à Nouadhibou a confirmé que le bateau a été retrouvé avec les rescapés, qui font partie d’un groupe de plus de 50 personnes, majoritairement sénégalaises et maliennes, parties le 1er août du Maroc.

Les rescapés ont expliqué aux autorités mauritaniennes qu’une fois en mer, le moteur s’est arrêté et le bateau a été laissé à la merci des vagues. Avec le temps, les vivres et l’eau potable à bord ont commencé à s’épuiser, provoquant la mort progressive de passagers, dont des femmes et des enfants, selon les témoignages relayés par EFE.

Les sept rescapés ont été soignés par des membres des garde-côtes mauritaniennes et transférés à la police de Nouadhibou, qui procédera à leur expulsion vers leur pays d’origine à la fin de l’enquête sur le drame.