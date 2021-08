Retrait des tests salivaires : Les associations de consommateurs fustigent le ministère de la Santé

Le retrait des tests salivaires rapides des pharmacies marocaines continue de faire réagir professionnels et ONG. Cette semaine, la Fédération nationale des associations de protection du consommateur a accusé le ministère de la Santé de prêter l’oreille aux laboratoires. Dans un communiqué repris par des sources médiatiques, la fédération a dénoncé que le retrait des tests salivaires rapides a accru leur présence sur des canaux informels, rappelant qu’ils sont en vente via les réseaux sociaux et des magasins non qualifiés, en plus du marché noir. Pour elle, la décision des autorités sanitaires a fait que ces tests sont désormais vendus également chez des médecins et des cliniques à des «prix inimaginables», au moment où ils étaient vendus en pharmacies à des prix raisonnables, à la portée de tous.

«La décision du ministère de la Santé de retirer ce produit est condamnable s'il s'agit de protéger les intérêts d'un certain groupe», précise la fédération, qui estime que «certaines parties dans le gouvernement sont tenues de trouver des alternatives simples à la portée de le consommateur, et de ne pas en être complices». «Il est illogique que le consommateur doive dépenser 700 dirhams pour effectuer un dépistage et faire de longues files d'attente, là où les conditions de précaution font défaut, sachant que cet examen doit être réalisé en continu», plaide-t-elle.

La fédération appelle le gouvernement à «s'efforcer autant que possible à contribuer à l’atténuation de la pression financière pour lutter contre la pandémie, au lieu d'adopter les positions de professionnels opportunistes qui exploitent la situation à des fins lucratives, même au détriment de la patrie et des citoyens». «Les slogans retentissants que le gouvernement chante sur l'intérêt des citoyens et la défense de leur pouvoir d'achat ont malheureusement montré leur contraire à travers ses actions qui contredisent les directives de Sa Majesté, qui recommande d’intensifier les efforts de tous les partenaires, en particulier du système de santé, pour lutter contre la pandémie».

La semaine dernière, les pharmaciens et Transparency Maroc ont également réagi au retrait des tests salivaires rapides.