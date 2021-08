El Othmani pointe l'utilisation de l'argent lors des élections professionnelles

Le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Saadeddine El Othmani. / DR

Le secrétaire général du PJD et chef du gouvernement a pointé, lundi, l'utilisation de l'argent lors des élections professionnelles. Intervenant lors de la réunion du secrétariat général de son parti, Saadeddine El Othmani a critiqué «la mobilisation de l’argent dont les situation ont été témoins lors des récentes élections professionnelles», en estimant que cela «porte atteinte à l’image du Maroc». Devant ses partisans, El Othmani a appelé à la mobilisation de tous «contre les mafias mobilisant de l’argent», déplorant que certains candidats séduisent des électeurs par de l’argent. L’occasion pour l’actuel chef du gouvernement de rappeler que le PJD n’a pas été la seule formation politique à dénoncer le déroulement de ces élections.

Sans mentionner le RNI, le secrétaire général du PJD a salué la justice marocaine qui a ouvert une enquête puis condamné le mandataire de la liste de la Colombe à Guelmim et deux autres personnes apparues dans une vidéo en train de distribuer des billets d’argent à des électeurs. «Ces jugements, conformes à la loi, n'étaient pas sévères, mais ils étaient forts», a estimé El Othmani, en considérant que ce comportement négatif est l'une des facteurs affectant la confiance des citoyens dans le processus électoral.

A rappeler que cinq formations politiques, dont le PJD, ont dénoncé, la semaine dernière, l’usage de l’argent pour influencer des électeurs lors du scrutin du 8 août pour les élections professionnelles. Elles ont également critiqué «l'exploitation manifeste de certaines projets et programmes ministériels et l'ingérence flagrante de la direction de certains secteurs ministériels partisans, pour faire pression et séduire illégalement les électeurs professionnels pendant la campagne électorale professionnelle».