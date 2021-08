Omar Boucetta, diplomate et fondateur de l’Ordre national des médecins, n'est plus

Omar ben Ahmed Boucetta s’est éteint cette nuit à l’âge de 101 ans, a annoncé son fils Aziz Boucetta sur Twitter, laissant au Maroc un riche héritage de sa longue carrière médicale, politique, diplomatique et sportive.

Omar Boucetta était d’abord docteur en médecine après des études à Paris. De retour au Maroc, il a créé la fondation de l’Ordre des médecins au Royaume, qu’il a présidée pendant 4 ans. Outre ses fonctions de médecin, Omar Boucetta a longtemps servi le Maroc en devenant ambassadeur au Liban en 1962, puis en Italie, en Grèce, en République fédérale d’Allemagne et en Tunisie jusqu’en 1969.

Il avait fondé la Fédération royale marocaine de foot, le Comité olympique marocain, l'Ordre national des médecins...

Le Dr Omar Boucetta, mon père, est décédé cette nuit dans sa 101ème année.

Repose en paix. pic.twitter.com/imvfduV9eI — Aziz Boucetta (@a_boucetta) August 17, 2021

Passionné de football, son engagement l’a conduit à fonder et présider la Fédération royale marocaine de football, le magazine Maroc-Sports, avant de devenir ministre de la Jeunesse, des sports et des affaires sociales de 1969 à 1970. Déterminé à hisser les sportifs marocains aux plus hauts sommets, Omar Boucetta a également créé le Comité national olympique, rappelle son fils.