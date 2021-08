Football : Nordin Amrabat s'engage avec l'AEK Athènes

L'AEK Athènes FC s'est engagé pour deux saisons avec l'attaquant Marocain Nordin Amrabet, libre de tout contrat, a annoncé le club grec. L'international marocain, qui a évolué trois saisons à Al Nassr, a signé un contrat qui va le relier à l'AEK jusqu'au 2023. Amrabet avait joué également pour le PSV Eindhoven, le Galatasaray, le Watford FC et les deux clubs espagnols Malaga FC et CD Leganés.

La semaine dernière, le Lion de l'Atlas a annoncé la fin de son contrat avec Al Nassr qu'il avait rejoint durant l'été 2018, contribuant à remporter les titres de la Coupe Mohammed Ben Salmane 2018-2019 et de la Supercoupe en 2019 et 2020. Au cours de trois saisons avec le club saoudien, l'international marocain a disputé 100 matchs, a foulé la pelouse pendant 8 108 minutes, inscrit un total de 17 buts et aidé réalisé 25 passes décisives.