Palestine : Inauguration de l'hôpital Al-Quds à Gaza financé par le Maroc

Le Croissant-Rouge palestinien dans la ville de Gaza a inauguré, lundi, l'hôpital spécialisé d'Al-Quds financé notamment par un don du roi Mohammed VI. Dans une déclaration reprise par la presse palestinienne, Younes Al Khatib, président de l’instance, a confié que «l'ouverture de cet hôpital s'ajoute à une série de réalisations accomplies, dans un effort pour servir à l'intérieur et à l'extérieur du pays». Il a précisé que «l'hôpital fonctionnera avec une capacité de 102 lits», 8 salles d'opération, 10 lits de réanimation et des blocs opératoires du service d'obstétrique et de gynécologie.

Il a ainsi remercié «le roi du Maroc, le gouvernement, le peuple et le Croissant-Rouge marocains pour leur grand soutien dans le but de construire cette infrastructure», rapportent les médias palestiniens.

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Palestine, Mohamed Al Hamzaoui a rappelé que le roi Mohammed VI, après la fin de l'agression israélienne sur la bande de Gaza fin 2008, a présidé à Fès en 2009, la cérémonie de signature d’un accord pour la reconstruction de la Faculté d'agriculture de l'Université Al Azhar à Gaza, ainsi que la reconstruction de l'aile détruite de l'hôpital Al-Quds. Une aide qui constitue l’«expression de solidarité totale et inconditionnelle avec le peuple palestinien frère», a-t-il noté.