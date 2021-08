Le Maroc reste plus concerné par l’émigration que l’immigration

Au niveau mondial, le Maroc reste largement perçu comme un pays d’émigration, bien que le royaume devienne un pays d’installation et plus seulement de transit pour certains immigrés. Pour cause, il reste encore le 23e pays d’origine des émigrés à travers le monde, tandis qu’il est le 135e pour les immigrés, au niveau mondial. Par recoupement des estimations et des statistiques les plus récentes de la division de la population des Nations unies pour la population de migrants internationaux par pays d’origine ou de destination, le think tank américain Migration policy, centré sur les questions migratoires internationales, a récemment publié des données interactives.

Au niveau régional, la Syrie est largement en tête pour les mouvements de départs de ses nationaux (5e mondial) et des arrivées d’étrangers (60e), dans un contexte de fortes instabilités politiques. L’Egypte suit comme 20e pays d’origine des émigrés à travers le monde et 74e destination des étrangers. Arrive ensuite le Maroc, 23e du classement mondial des départs de nationaux et 135e en termes d’arrivées d’étrangers. L'Algérie est 36e au monde, tandis qu’elle est plus concernée que le royaume par les arrivées, la plaçant à la 105e position, devançant la Tunisie, 81e pour les départs et 154e pour les arrivées.

La Lybie est la 142e nationalité des émigrés à travers le monde, tandis que le pays est 62e en termes d’arrivées, considérant qu’il constitue un point stratégique pour de nombreux migrants espérant rejoindre la rive nord de la Méditerranée. En Afrique du Nord, la Mauritanie est moins concernée par les mouvements migratoires dans les deux sens, étant classée 154e pour les départs de ses locaux et 118e pour les arrivées d’étrangers. Au niveau de toute l’Afrique, les pays restent globalement concernés par une migration intra-continentale.

Pour leur part, les «Marocains du monde» portent bien leur nom, puisque le recoupement des données par le think tank montre que nos nationaux sont présents dans plusieurs régions du globe : Océanie, Asie, Moyen-Orient, Europe occidentale, Europe de l’Est, Amérique du Nord et Amérique du Sud, comme dans d’autres régions de l’Afrique.

Des Marocains (presque) partout dans le monde

Jusqu’à la moitié de l’année dernière, c’est surtout dans le continent européen qu’une grande partie des Marocains du monde se concentre. Ils sont particulièrement présents en France (1 060 000), en Espagne (786 000), en Italie (452 000), en Belgique (225 000), aux Pays-Bas (175 000) et en Allemagne (127 000). En Europe, les MRE sont moins nombreux au Royaume-Uni (22 000), en Suisse (19 000), en Suède (11 000), au Danemark (6 000), en Norvège (6 000) et en Finlande (3 000).

Dans toute l’Amérique, 252 000 Marocains du monde ont été recensés jusqu’à la mi-2020. La majeure partie d’entre eux réside aux Etats-Unis (76 000), au Canada (75 000), tandis que 1 000 sont basés au Brésil et 1 000 au Vénézuela. Les données absentes concernant les autres pays de l’Amérique Latine ne permettent pas toutefois d’établir des données plus détaillées. Entre les pays du Golfe arabique et du Moyen-Orient, la diaspora marocaine dans la région s'élève à 176 000 ressortissants, dont 9 000 aux Emirats arabes unis, 6 000 en Tunisie et 5 000 en Libye.

Bien que les chiffres mondiaux appuient l’idée de pays d’émigration à travers l’histoire pour le Maroc, le royaume accueille des communautés étrangères qui s’y installent de manière plus durable, et ce depuis la deuxième moitié des années 1990. Selon les estimations recoupées par le MPI, les ressortissants français y constituent une communauté de 38 000 membres, jusqu’à la mi-2020.

Dans son rapport de 2019 sur la population et le développement, le HCP a indiqué que «les ressortissants français sont majoritaires et représentent environ 25,4% (21 344)» des étrangers vivants au Maroc. Les Sénégalais suivent, avec un pourcentage de 7,2% (6 066), devant les Algériens (6,8%, 5 710), les Syriens (6,2%, 5 225), les Espagnols (4,8%, 3 990), les Guinéens (2,9%, 2 424), les Ivoiriens (2,7%, 2 271), les Libyens (2,4%, 2013), les Italiens (2,3%, 1 970).