Ryanair ajoute trois nouvelles liaisons entre l'Espagne et le Maroc

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé renforcer son offre en Espagne avec la mise en place de trois nouvelles liaisons vers le Maroc, relate Preferente. La compagnie à bas prix rajoutera ainsi des aéroports de Madrid et de Malaga, où elle avait déjà quatre liaisons avec le Royaume, des vols à destination de Tanger et Tétouan respectivement. En plus de ces liaisons, deux vols hebdomadaires partiront d'Alicante à destination de Tétouan.

Le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness, a déclaré pour l’occasion : «Suite au succès des programmes de vaccination, le trafic aérien espagnol, mené par Ryanair, connaîtra une forte reprise cet été et nous sommes heureux d'ajouter de nouvelles liaisons à notre programme de reprise pour les destinations marocaines de Tétouan et Tanger.»

Ryanair accompagne ce lancement avec une offre de sièges proposés à partir de 29,99 euros (316.49 dirhams) pour des voyages en septembre et octobre. La promotion à durée limitée ne sera disponible que jusqu'au mercredi 18 août à minuit.