Plusieurs salafistes marocains saluent la reprise de l'Afghanistan par les talibans

Quelques semaines après le début de leurs actions militaires, les talibans ont réussi à prendre d'assaut le palais présidentiel à Kaboul, déclarant l'effondrement du régime du président Ashraf Ghani, qui s'est enfui à l'étranger, et par conséquent la reprise de l'Afghanistan. De nombreux pays regardent avec méfiance ce retour au pouvoir après 20 ans de retrait, imposé par l'intervention des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés.

Au Maroc, les partis et groupes islamistes n'ont pas encore commenté les derniers développements en Afghanistan. Toutefois, de nombreuses figures du mouvement salafiste dans le pays se sont empressés de réagir, saluant l’effondrement de l’armée afghane et criant «victoire» pour les Talibans.

Ainsi, le cheikh salafiste Hassan Kettani, qui occupe la présidence de la Rabita des oulémas du Maghreb arabe a exprimeré sa joie quant à la reprise de l’Afghanistan par les Talibans. «C'est un jour de joie et de bonheur. Dieu est grand et a fait en sorte de nous permettre de vivre pour être témoins de cette victoire», a-t-il écrit sur son compte Twitter. Hassan Kettani a rappelé avoir «pleuré il y a 20 ans après la chute de l’émirat islamique». «Aujourd'hui, nous pleurons de joie pour son retour», ajoute-t-il.

«Les talibans sont entrés comme des Conquérants, suivant l’exemple du Prophète. Ils ont eu pitié des gens et ont épargné l'effusion de sang. C'était un exemple de la règle islamique mature.» Hassan Kettani

هذا يوم من أيام الله يوم فرح وسرور وحبور

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

الحمد لله الذي اطال عمرنا لنرى هذا اليوم وكما بكينا قبل 20 سنة لسقوط الإمارة الإسلامية نبكي اليوم فرحا بعودتها#طالبان_تنتصر — الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) August 15, 2021

Plusieurs salafistes affichent leur «joie» suite à la «victoire» des talibans

Pour sa part, la Rabita des oulémas du Maghreb arabe a publié un communiqué, exprimant sa joie suite à cette «victoire manifeste avec laquelle Dieu a soutenu les frères afghans, après une période sinistre où les musulmans n’avaient pas eu de victoire sur leurs ennemis». La Rabita a appelé les talibans à «conserver cette nette victoire, à s'unir et à éviter l’effusion de sang, à renoncer à tout ce qui serait utilisé par les ennemis pour comploter contre le mouvement et à œuvrer pour contenir les différentes sectes du peuple afghan». L’ONG a également appelé les talibans à «remplir les engagements intérieurs extérieurs et à rassurer les parties internationales sur leurs ressortissants et leurs institutions».

De son côté, le salafiste Al Bachir Issam Al Marrakchi a également réagi aux récentes actualités en Afghanistan. «Dieu merci pour ses bénédictions. Après près de vingt ans, l'Afghanistan est libéré de l'occupation américaine et les talibans reviennent au pouvoir», s’est-il félicité sur son compte Facebook. Son poste a été partagé notamment par le salafiste Hassan Chahbar.

Le salafiste Hamid Al Idrisi a également choisi d'exprimer sa «joie» suite au retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Il a ainsi publié une photo d'un combattant du mouvement avec son arme posée devant lui. Une photo qu’il a accompagnée d’un verset coranique et d’un douaa pour «qu’Allah aide les talibans».

Pour le moment, les talibans n'ont pas divulgué la nature du nouveau régime en Afghanistan. Beaucoup craignent qu'il ne soit une copie exacte de celui de la période allant de 1996 à 2001. A l’époque, les femmes n'étaient pas autorisées à travailler alors que des châtiments corporels y étaient pratiqués, comme la lapidation et la flagellation.