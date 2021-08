Maroc : Vague de chaleur lundi et mardi

Une vague de chaleur d'un niveau de vigilance rouge et orange est prévue au Maroc lundi et mardi dans plusieurs provinces, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte.

Des températures variant entre 45 et 49°C concerneront ainsi lundi les provinces d'Agadir-Ida-Ou-Tanane, Boujdour, Chtouka Ait Baha, Es-Semara, Guelmim, Inezegane-Ait Melloul, Laâyoune et Oued Ed-Dahab, plaçant l'alerte métérologique au niveau rouge. Mardi, ce phénomène concernera les provinces de Boujdour, Es-Semara, Laayoune, Oued Ed-Dahab, Tan-Tan, Tarfaya et Taroudant.

Des températures allant de 42 à 45°C toucheront lundi les provinces d'Al Haouz, Aousserd, Assa-Zag, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Fahs-Anjra, Guercif, Khemisset, Khouribga, Larache, M'diq-Fnideq, Marrakech, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, Ouezzane, Rehmna, Settat, Sidi Ifni, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Taounate, Taourirt, Tata, Taza, Tetouan, Tiznit, Youssoufia et Zagora, soit une alerte de vigilance de niveau orange. La même alerte concernera mardi les provinces d'Aousserd, Assa-Zag, Tata, Guelmim, Inezegane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Essaouira et Tiznit.