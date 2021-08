Des Marocains racontent leur calvaire dans les centres de détention en Algérie

Une dizaine de jeunes hommes de différentes régions du Maroc se trouvent, depuis des mois, bloqués en Algérie. Alors qu’ils avaient réussi à franchir la frontière maroco-algérienne pour se rendre en Libye sans y parvenir, ces jeunes ont été détenus par les autorités algériennes qui leur ont imposé une détention administrative, en attendant la procédure de leur expulsion vers le Maroc.

Dans des déclarations à Hespress, l'un des Marocains bloqués a fait part des «souffrances» vécues par ses compatriotes, dénonçant la situation dans les lieux de détention, qui manquent d'eau et d'hygiène. Il décrit des espaces insalubres et la rareté des denrées alimentaires et de l’eau potable. «Les souffrances subies par les jeunes marocains les ont récemment contraints à manifester en criant et en cassant des vitres, faisant subir à nombre d'entre eux des blessures plus ou moins graves, sans que les autorités compétentes n'aient répondu, jusqu'à présent, à leur demande d'accélérer la procédure d'expulsion vers le Maroc», confie-t-il.

Les Marocains dénoncent également le fait qu’une liste établie par les autorités exclue un groupe de jeunes originaires de Khouribga. «Certains détenus marocains ont passé une courte période en détention administrative et ont été expulsés dans un délai d'environ un mois, tandis que 12 jeunes hommes de la ville de Khouribga ont été exclus pour des raisons inconnues, alors qu'ils avaient signé le document d'expulsion», ajoute-t-on, en faisant savoir que certains sont détenus depuis plus de 4 mois.

L’appel de ces Marocains bloqués en Algérie coïncide avec celui lancé par des associations de migrants et de droits humains sur la situation des Marocains candidats à l'immigration, en Tunisie et en Libye. A partir d'un ensemble de données et des témoignages, obtenus par les associations auprès des personnes concernées, les ONG ont indiqué cette semaine que 39 jeunes marocains, arrêtés en Libye et transférés en Tunisie, vivent dans une situation déplorable, en fustigeant l’inaction des autorités marocaines.