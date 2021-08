Béni Mellal : Perturbations de l'approvisionnement en eau potable

L’approvisionnement en eau potable de certains quartiers de la ville de Béni Mellal et des centres Ouled M’barek et Foum Oudi connaîtront ce weekend des perturbations ou interruptions en raison des travaux de réparation d’une panne à l’entrée du Centre d’Afourer, apprend-on de la Direction régionale Centre de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

La Direction régionale Centre de l’ONEE a indiqué des travaux de réparation d’une panne au niveau du canal d’un diamètre de 800 millimètres vont être réalisés à l’entrée d’Afourer, dans la province d’Azilal. Le canal alimente en eau la ville de Béni Mellal et les Centres Ouled M’barek et Foum Oudi à partir de la station de traitement des eaux du barrage Bin El Ouidane. Ainsi, certains quartiers connaîtront des perturbations ou des interruptions de l’approvisionnement en eau potable durant les journées de samedi et dimanche, prévient l'ONEE.

L’ONEE prends toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer un retour à la normale dès dimanche matin, précisant que ses équipes œuvrent inlassablement pour assurer l’approvisionnement en eau potable des quartiers impactés par cette panne.