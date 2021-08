Zambie : Edgar Lungu, qui a reconnu la marocanité du Sahara, a perdu les présidentielles

La Zambie a un nouveau président. L’opposant Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté le scrutin, organisé le jeudi 12 août, par une nette victoire. La candidature de l’homme d’affaires a eu l’adhésion de 2.801.757 suffrages contre 1.814.201 pour son adversaire Edgar Lungu, a annoncé ce lundi 16 août le président de la commission électorale.

La diplomatie marocaine a dû suivre avec un intérêt particulier le déroulé de ces élections en Zambie. En effet c'est sous la présidence d’Edgar Langu, au pouvoir depuis le 25 janvier 2015, que la Zambie a initié un rapprochement progressif avec le royaume. En février 2017, le roi Mohammed VI s’était rendu en Zambie, quelques semaines seulement après l'intégration du Maroc à l'Union africaine. Depuis, les relations entre les deux pays se sont renforcées, au point que Lusaka procède en octobre 2020, au grand dam du Polisario et de l’Algérie, à l’ouverture d’un consulat à Laayoune, marquant ainsi une rupture avec des décennies de la reconnaissance de la «République arabe sahraouie démocratique» et prenant ses distances avec l’influence de l’Afrique du sud.

Reste à savoir si le nouveau président Hakainde Hichilema gardera sa représentation diplomatique à Laayoune et les liens privilégiés de son pays avec le Maroc ou bien renouera-t-il avec le Polisario et l’Afrique du sud ? Pretoria n’a jamais vu d’un bon œil le rapprochement entre Rabat et Lusaka, considérant la Zambie comme faisant partie de son pré carré.