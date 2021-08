Pr. Ibrahimi : Le Maroc doit administrer une 3e dose de rappel tout en vaccinant les -18ans

«L’approche de réduire à 50% la capacité d’accueil doit être généralisée à tous les secteurs, car il est déraisonnable d'ouvrir des cafés et restaurants qui ne respectent pas cette consigne et fermer les hammams et les clubs de sport», a affirmé dimanche soir le professeur Azeddine Ibrahimi. Dans un long post sur sa page Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du Comité scientifique national pour la Covid-19, a estimé qu’il est «inconcevable qu'on ne respecte pas la distance dans les transports et qu’on empêche les mariages et les fêtes pour la même raison, tandis qu’on laisse les villages et le monde rural devenir un foyer d’infection avec l’organisation de toutes sortes de célébrations».

«Les Marocains ne veulent pas écouter les discours sur le comportement, pas plus que ceux qui veillent sur l'ordre public à l'heure actuelle qui ne veulent pas imposer de mesures ni un confinement. La démarche semble aujourd'hui celle d'essayer d'atteindre l'immunité collective, seulement en accélérant le rythme de la vaccination et l’hospitalisation», a-t-il commenté. Pour l’expert, «le discours doit être rationalisé et centré sur le traitement et la vaccination, jusqu'à atteindre le rang des pays qui ont retrouvé une vie normale grâce au taux de vaccination».

«Nous disposons d'un important stock de vaccins et il est temps de se poser la question la plus importante : doit-on renforcer l'immunité des personnes âgées et des cadres de santé avec une troisième dose de rappel pour les protéger contre le développement de cas critiques, comme tous pays ou bien doit-on opter pour la vaccination des moins de 18 ans pour briser la chaîne de contamination ?» Azeddine Ibrahimi

Le Professeur plaide pour une démarche combinant les deux, pour «atteindre la vaccination de 50% de la population à la mi-septembre», en insistant sur l’importance de l'hospitalisation et du dépistage précoce. «Je pense que nous aurons besoin de beaucoup de lits de réanimation, et je suis convaincu que les autorités publiques anticipent cela, surtout dans les régions du nord de la royaume, qui sont connus pour avoir un afflux dangereux de vacanciers qui laisse présager une véritable catastrophe», conclut-il.