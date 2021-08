L'alcool frelaté fait plus de 13 victimes à Nador et Taourirt

A l’image du drame d’Oujda il y a presque un mois, dix personnes auraient péri à Nador après la consommation d’alcool frelaté. Dimanche, la morgue de l'hôpital Hassani de Nador a enregistré 7 nouveaux décès, qui s’ajoutent à un bilan initial annoncé de trois morts.

Les services de sécurité de la ville ont lancé une enquête, rapporte Al3omk, qui souligne que les 10 victimes sont originaires de Zghenghen, Nador et des villages voisins. Elles seraient âgées de 43 et 53 ans et auraient consommé des boissons alcoolisées suspectées d'être frelatées. Dans le même contexte et lors d'un drame similaire survenu le même jour, 3 personnes ont perdu la vie à Taourirt, suite à la consommation de boissons alcoolisées.

Dimanche, les services de sécurité de Nador ont interpellé 9 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire de promotion de substances nocives pour la santé publique dans plusieurs communes de la région. Selon un communiqué de presse, les suspects ont été placés en garde à vue alors que l’enquête se poursuit pour déterminer d’éventuels complices.

Cette affaire rappelle celle survenue le mois dernier à Oujda, après que six personnes ont péri après la consommation de boissons alcoolisées. Ils avaient consommé de l'alcool à brûler qu'ils auraient acquis auprès du suspect dans un quartier de la ville, indiquait la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Un multirécidiviste connu dans des affaires de vol et de vente des boissons alcoolisées sans autorisation, a été arrêté pour son implication présumée dans cette affaire de vente de matières nuisibles à la santé publique ayant causé la mort de leurs consommateurs.