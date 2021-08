Un incendie de forêt ravage 725 hectares dans le nord du Maroc

Alors que les Forces royales air avaient communiqué samedi sur leur recours à deux canadairs Bombardier CL-415T près de la ville de Chefchaouen, des précisions ont été apportées sur l’incendie dramatique contre lequel le Maroc lutte.

Les journalistes de EFE ont indiqué hier soir que le royaume faisait face à un incendie déclaré dans une forêt près de la province de Chefchaouen. Les flammes ont ravagé 725 hectares de la forêt de Jbel Sougna, où l’on retrouve principalement des chênes-lièges et des pins.

Si fort heureusement l’incendie n’a fait aucune victime, le vent soufflant à 45 km/h dans la région a rendu difficile la circonscription des flammes par les 320 agents mobilisés pour l’occasion. L’incendie qui est à ce jour le plus important de l’année au royaume, a mobilisé des agents du Haut Commissariat aux eaux et forêts, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection civile, et des militaires des Forces armées royales (FAR), assistés de huit avions Canadair et Turbo Thrush spécialisés dans le contrôle des incendies.

Fouad el Assali, directeur du Centre national de gestion des risques climatiques et forestiers a précisé que les autorités ont sécurisé les villages situés dans la zone forestière.