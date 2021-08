Angers-Lyon : Les marocains Boufal et Ounahi survolent la rencontre et inscrivent deux buts

La deuxième journée de la saison 2021-2022 de Ligue 1 entre les clubs d’Angers et de Lyon a été l'occasion pour deux joueurs marocains de s’illustrer et de marquer deux des trois buts qui ont offert la victoire au club de l’Athènes de l’Ouest qui jouait à domicile face aux Lyonnais qui ont souffert d'un carton rouge contre Maxwel Cornet à la 65e minute.

Sofiane Boufal, 27 ans, et Azzedine Ounahi, 21 ans, ont chacun eu l’occasion de marquer un but à domicile contre une équipe lyonnaise dominée durant la rencontre. Boufal, titulaire des Lion de l’Atlas depuis 2016 et ancien joueur de Lille et Southampton, a ouvert le score à la 20e minute de la rencontre. Ounahi pour sa part a inscrit le second but par un Angevin à la 77e minute, après que le Lyonnais Marcello ait inscrit un but contre son camp à la 53e minute.

Grâce au talent des deux joueurs marocains, Angers se hisse, à la première place du classement de Ligue 1 à égalité avec le Paris Saint-Germain en point, mais devant en différence de buts, notant que le classement provisoire n'inclut pas les 4 prochains matchs qui vont se dérouler dans la journée.