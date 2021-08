Maroc : Deux canadairs déployés près de Chefchaouen pour lutter contre les flammes

Un incendie qui s'est déclaré au Nord du Royaume près de la ville de Chefchaouen a nécessité hier l'intervention de deux Canadairs des Forces Royales Air, a-t-on appris d'une communication des FRA.

#Canadair #CL415 #FRA #FARMAROC طائرتا كانادير للقوات الملكية الجوية تقومان حاليا بمكافحة الحرائق نواحي شفشاون. 2... Publiée par Far-Maroc sur Samedi 14 août 2021

Le feu qui s'est déclaré dans une région reculée difficilement accessible a nécessité l'appui aérien de deux Canadairs Bombardier CL-415T de fabrication Canadienne. Le Royaume dispose de 8 appareils de cette configuration et de puissants C-130 Hercules en configuration MAFFS qui permettent en cas d'extrême nécessité de bombarder 10 000 à 11 000 litres d'eaux et de produit retardant. L'appareil conventionnel Bombardier est utilisé actuellement par 11 pays dans le monde dont les États-Unis et la France.

Le Roi Mohammed VI avait proposé mercredi le renfort de ces appareils à l'Algérie qui lutte contre des feux meurtriers en Kabylie. Le gouvernement Algérien n'a toujours pas répondu à cette main tendue du Maroc.