Le Raja de Casablanca perd son amical contre l’AS Rome 5 à 0

Le Raja de Casablanca s’est incliné samedi soir à Rome 0 à 5 lors d'un match amical qui l'opposait à l’AS Rome au Stadio Olimpico.

Les joueurs de José Mourinho se sont illustrés pendant la rencontre en inscrivant cinq buts par cinq joueurs différents. L'ouverture du score a été réalisée par Eldor Shomurodov à la 17e minute avant que Gianluca Mancini n'inscrive à son tour à la 20e minute. Le premier but de la seconde mi-temps a été inscrit par l'Arménien Henrikh Mkhitaryan 48 minutes à la montre de l'arbitre, suivi par un but de Carles Perez à la 85e minute et Borja Mayoral à la 89e minute pour clore la rencontre.

Le Raja de Casablanca disputera la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs champions face à l’Ittihad de Jeddah, le 21 août au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le Raja avait remporté la Ligue des Champions Arabe en 2006 en s'imposant contre l'ENPPI Club Egyptien.