Agadir : Nouveau centre de vaccination contre le Covid-19 à l'ISPITS

Un nouveau centre de vaccination contre le Covid-19 a été mis en place au sein de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS), près de l’hôpital Hassan II d’Agadir.

Le centre ouvrira ses portes au public entre 08h30 et 20h, dans le but d'accélérer l’opération de vaccination nationale et atteindre l'immunité collective contre le virus, indique un communiqué de la direction régionale de la santé.

Les autorités sanitaires d’Agadir avaient mis en place d'autres centres similaires, notamment à Hay Mohammadi et au niveau de l’annexe de la cité universitaire.

Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'élargissement de l'opération de vaccination anti-Covid-19 aux jeunes de 18 ans et plus dès le lundi 16 août. Les enfants de 12 à 17 ans devraient se faire vacciner dès la fin du mois pour assurer une rentrée le 3 septembre dans de bonnes conditions sanitaires.