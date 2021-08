Tensions dans la distribution d'eau potable à Ribat Al-Khair et El-Menzel

Les villes de Ribat Al-Khair et El-Menzel, et les douars qui en relèvent, pourraient connaitre des perturbations dans la distribution de l'eau potable, a indiqué la direction régionale centre-nord de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ONEE.

Dans un communiqué, la direction régionale «informe les clients que, suite à la demande croissante sur l'eau potable au cours de la période estivale et au recul du niveau de la nappe phréatique dans la région, une perturbation pourrait être enregistrée dans la distribution de cette denrée vitale, allant d'une baisse de pression à des interruptions dans les villes de Ribat Al Khair et El Menzel ainsi que les douars qui en relèvent».

L'office informe ses clients que les travaux de modification de la profondeur du forage principal qui assure l'approvisionnement de la population en eau potable ont été achevés le 12 août et qu'il va être procédé à la réalisation d'un nouveau forage à compter de la semaine prochaine.

Pour surmonter cette situation coïncidant avec la période estivale, l'office exhorte l'ensemble des abonnés à œuvrer à l'économie et l'utilisation rationnelle de l'eau, assurant cependant que les équipes de l'ONEE sont à pied d'œuvre pour garantir l'approvisionnement en eau potable des citoyens.