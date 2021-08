Honduras : Un député appelle au gel de la reconnaissance de la «RASD»

Le député hondurien José Tomás Zambrano Molina réitère son appui au plan d’autonomie au Sahara, proposé par le Maroc en 2007. En sa qualité de premier secrétaire du Parlement de son pays, l’avocat a exprimé, dans une lettre adressée à Nasser Bourita, son rejet de la reconnaissance prononcée en juin 2013 par son pays de la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Le député a souligné également «son appui total aux efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution politique, pacifique et définitive» à la question du Sahara à même de garantir «l’autonomie et l’intégrité territoriale» du Royaume, indique la MAP. José Tomás Zambrano Molina a manifesté «la volonté du peuple du Honduras de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Maroc».

Il y a trois jours, le même responsable politique a présenté au Parlement du Honduras une motion sollicitant des députés de soutenir le plan d’autonomie au Sahara présenté par Rabat.

Le Honduras et la «RASD» avaient établi des relations diplomatiques en juin 2013. L’actuel secrétaire général du Mouvement Sahraouis pour la Paix, Hach Ahmed, avait joué un rôle clé dans cette reprise, mettant ainsi un terme à 13 ans de rupture entre les deux parties. C’est en effet grâce aux efforts de feu Abderrahman El Youssoufi, alors Premier ministre, que ce pays avait suspendu en 2000 sa reconnaissance de la «RASD».